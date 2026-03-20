Комплект памяти для смартфонов дорожает

По данным Digital Chat Station, во втором квартале цена комплекта 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТВ флэш-памяти UFS 4.1 для смартфонов превысит 2300 юаней или 330 долларов. Это еще больше усугубит давление на производителей, которые и без того работают в условиях низкой рентабельности.
По имеющимся данным, компания Meizu приостановила собственную разработку аппаратного обеспечения для новых телефонов и рассматривает возможность партнерства. Тем временем компании повсеместно начали корректировать цены. К примеру, OnePlus и Oppo недавно повысили цены на смартфоны в Китае.
Для потребителей это означает, что более высоких цен становится все сложнее избежать, даже вне премиум-сегмента. Теперь и бюджетные, и телефоны среднего ценового сегмента испытывают одинаковое давление.
По словам Digital Chat Station, единственным положительным моментом является то, что новые телефоны хотя бы получают более функциональное оборудование. Поскольку стоимость компонентов растет, производители, похоже, компенсируют это, улучшая технические характеристики, предоставляя пользователям ожидаемое оборудование и, в некоторых случаях, добавляя новые функции.
По материалам:
itechua
