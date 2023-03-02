Компенсация за разрушенное жилье: украинцам назвали сроки выплат — Finance.ua

Компенсация за разрушенное жилье: украинцам назвали сроки выплат Сегодня 17:05 — Недвижимость

Компенсация за разрушенное жилье: украинцам назвали сроки выплат

Компенсацию за разрушенное в ходе военных действий жилье украинцам, возможно, начнут выдавать с мая 2023 года.

Об этом в эфире телемарафона в четверг, 2 марта заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Мы надеемся, что уже в мае заработает полноценно механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Когда этот закон заработает, на такую компенсацию будут иметь право граждане Украины — исключительно физические лица. На сегодня у государства нет возможности возмещать убытки для бизнеса. Это будет следующим шагом», — рассказала она.

По словам Елены Шуляк, компенсация полагается только за то жилье, которое было разрушено после 24 февраля 2022 года.

«Люди, у которых разрушены квартиры, получат жилищные сертификаты, которые будут обменивать на жилье, которое они сами выберут. Человек будет свободно выбирать и населенный пункт, и самостоятельно ту недвижимость, которую хочет», — подчеркнула Елена Шуляк.

Она также рассказала, что по состоянию на март 2023 года граждане Украины через «Дію» подали 335 тыс. заявок на разрушенное или поврежденное жилье.

Как именно украинцы будут получать компенсацию

Верховная Рада приняла законопроект № 7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны.

Согласно закону, компенсация положена только за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. Например:

квартиры;

другие жилые помещения (комнаты в общежитиях);

усадьбы;

садовые и дачные дома;

объекты строительства с опорными и внешними конструкциями.

При этом законопроектом не предусматривается, что компенсация будет выплачиваться деньгами. Украинцам будут выдавать жилищные сертификаты.

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Фокус По материалам:

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