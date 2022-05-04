Компенсация за разрушенное жилье: ее размеры и какие объекты подпадают — Finance.ua
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Компенсация за разрушенное жилье: ее размеры и какие объекты подпадают

Сегодня 21:01Недвижимость
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Какие разрушенные объекты подпадают под компенсацию за разрушенное жилье и ее размеры?
Законопроект предусматривает, что компенсация будет выплачена за
  • квартиры, другие жилые помещения в здании,
  • частные жилые дома,
  • садовые и дачные дома;
  • дома в процессе строительства, в которых были построены опорные и внешние ограждающие конструкции; или их составные части, принятые в эксплуатацию, как самостоятельные объекты;
  • поврежденное общее имущество многоквартирного дома.
Однако законопроект наряду с этим предусматривает определенные ограничения. Так, предельный размер компенсации за разрушенное жилье ограничен максимальной площадью в 150 квадратных метров. Все превышающее этот размер компенсироваться не будет.
Юристы уже высказали предостережение относительно такой нормы — если большинство квартир в многоквартирных домах меньше, то частные дома часто имеют большую площадь. Учтет ли Верховная Рада эти замечания во время второго чтения — неизвестно.
Что касается размера компенсации, то он «определяется по результатам оценки стоимости возобновления соответствующего имущества с учетом степени его повреждения в соответствии с установленной правительством методикой».

Механизмы получения компенсаций

В настоящее время предусмотрены три основных вида компенсации:
  • компенсация за поврежденный или уничтоженный объект жилой недвижимости путем перечисления денежных средств на счет получателя со специальным режимом использования;
  • компенсация за полностью уничтоженный объект путем предоставления получателю нового объекта недвижимого имущества;
  • компенсация за поврежденный многоквартирный жилой дом путем финансирования выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного общего имущества этого здания.
Решения о предоставлении компенсаций должны принимать специальные комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, которые должны создаваться исполнительными органами соответствующих советов по месту нахождения уничтоженных и поврежденных объектов недвижимого имущества.
Однако из текста законопроекта непонятно, кто и каким образом должен их образовывать. Впрочем, будем надеяться, что этот вопрос урегулируется в ближайшее время.
Также предусмотрена норма, согласно которой пострадавшие лица могут получить аналогичное утраченное жилье в других населенных пунктах Украины.
Однако есть оговорки — населенный пункт, в котором такое жилье будет предоставляться, должен походить на тот, где расположен разрушенный объект.
Основным критерием пока называют количество населения. Впрочем, обсуждается вариант, когда гражданин может доплатить разницу и получить жилье в большем городе, в том числе и в столице.
Читайте больше в нашем новом материале:

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

По материалам: Finance.ua
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