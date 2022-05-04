Компенсация за разрушенное жилье: ее размеры и какие объекты подпадают — Finance.ua

Компенсация за разрушенное жилье: ее размеры и какие объекты подпадают

Сегодня 21:01 — Недвижимость

Какие разрушенные объекты подпадают под компенсацию за разрушенное жилье и ее размеры?

Законопроект предусматривает, что компенсация будет выплачена за

квартиры, другие жилые помещения в здании,

частные жилые дома,

садовые и дачные дома;

дома в процессе строительства, в которых были построены опорные и внешние ограждающие конструкции; или их составные части, принятые в эксплуатацию, как самостоятельные объекты;

поврежденное общее имущество многоквартирного дома.

Однако законопроект наряду с этим предусматривает определенные ограничения. Так, предельный размер компенсации за разрушенное жилье ограничен максимальной площадью в 150 квадратных метров. Все превышающее этот размер компенсироваться не будет.

Юристы уже высказали предостережение относительно такой нормы — если большинство квартир в многоквартирных домах меньше, то частные дома часто имеют большую площадь. Учтет ли Верховная Рада эти замечания во время второго чтения — неизвестно.

Что касается размера компенсации, то он «определяется по результатам оценки стоимости возобновления соответствующего имущества с учетом степени его повреждения в соответствии с установленной правительством методикой».

Механизмы получения компенсаций

В настоящее время предусмотрены три основных вида компенсации:

компенсация за поврежденный или уничтоженный объект жилой недвижимости путем перечисления денежных средств на счет получателя со специальным режимом использования;

компенсация за полностью уничтоженный объект путем предоставления получателю нового объекта недвижимого имущества;

компенсация за поврежденный многоквартирный жилой дом путем финансирования выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного общего имущества этого здания.

Решения о предоставлении компенсаций должны принимать специальные комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, которые должны создаваться исполнительными органами соответствующих советов по месту нахождения уничтоженных и поврежденных объектов недвижимого имущества.

Однако из текста законопроекта непонятно, кто и каким образом должен их образовывать. Впрочем, будем надеяться, что этот вопрос урегулируется в ближайшее время.

Также предусмотрена норма, согласно которой пострадавшие лица могут получить аналогичное утраченное жилье в других населенных пунктах Украины.

Однако есть оговорки — населенный пункт, в котором такое жилье будет предоставляться, должен походить на тот, где расположен разрушенный объект.

Основным критерием пока называют количество населения. Впрочем, обсуждается вариант, когда гражданин может доплатить разницу и получить жилье в большем городе, в том числе и в столице.

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