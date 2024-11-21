Компенсации ветеранам за протезы и переоборудование авто увеличат — КГГА Сегодня 16:45 — Личные финансы

Столица продолжает помогать и нашим бойцам на фронте, и возвращающимся с войны ветеранам.

Сегодня Киевсовет должен рассмотреть изменения в городскую целевую программу «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины». Об этом написал мэр Киева Кличко.

Речь идет о софинансировании протезов повышенной функциональности для киевлян-Защитников и Защитниц.

«Современные протезы — это возможность улучшить качество жизни для людей, получивших инвалидность, защищая Украину. Максимальная стоимость, оплачиваемая им государством, — до 2 млн грн. Киев дополнительно будет оплачивать изготовление протезов высокой функциональности и комфорта. Еще до 1,5 млн грн на одного человека», — написал он.

Также в изменениях к программе речь идет о компенсации средств за переоборудование авто людям с инвалидностью. Адаптация после военной службы в гражданскую жизнь — это сложный этап для ветеранов.

Киев уже в течение года дает компенсацию за приобретение автомобиля этой категории киевлян. Однако часто человек уже имеет авто, но не может им пользоваться, потому что нет средств, чтобы переоборудовать его.

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