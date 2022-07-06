Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900 — Finance.ua
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Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900

Технологии&Авто
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Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900
Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900
4 июля 2022 года компания Xiaomi представила флагманский смартфон — Xiaomi 12S Ultra. Главной его особенностью стала камера с оптикой Leica и новый мощный процессор Snapdragon. Об этом рассказало издание TechCrunch.
  • Xiaomi 12S Ultra получил OLED-экран, который назвали лучшим и самым дорогим 2K-экраном Xiaomi на момент презентации 12S Ultra. Он поддерживает интеллектуальную динамическую частоту обновления от 1 до 120 герц.
  • Смартфон построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а аккамулятор на 4860 миллиампер-часов должен обеспечить работу гаджета больше чем на день. По крайней мере, так обещают представители Xiaomi.
  • Xiaomi 12S Ultra даже оснащен охлаждающим насосом, предотвращающим перегрев, а также цветным дисплеем AMOLED диагональю 6,73 дюйма.
Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900
  • Вся серия смартфонов 12S оснащена разными системами изображения, разработанными совместно Xiaomi и компанией Leica.
  • В Xiaomi утверждают, что дизайн объективов флагмана существенно улучшил качество фотографий, которое может обеспечить камера в целом.
  • Основная камера Xiaomi 12S Ultra оснащена асферическим объективом 8P. В смартфоне также впервые применили новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 мегапикселей.
  • При этом широкоугольная камера получила разрешение 48 мегапикселей. 48 мегапикселей получил и телефото модуль со 120-кратным зумом.
  • Датчики, соединенные с высококачественным стеклом Leica, обещают исключительные возможности фотографирования в условиях слабого освещения и плохой погоды.
  • Компания также назвала цены Xiaomi 12S Ultra. Версия флагмана с 8 ГБ оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти будет стоить $895.
  • За 12/256 ГБ просят $970.
  • Цена флагмана в топовой модификации, 12/512 ГБ — $1040.
  • Стоит отметить, что новинки доступны только в материковом Китае. Нет никакой информации о том, запустят ли продажи за пределами страны.
По материалам:
ITC.ua
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