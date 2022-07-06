Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900 Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Компания Xiaomi представила флагман с основной камерой на 50 МП и оптикой Leica. Цена — от $900

4 июля 2022 года компания Xiaomi представила флагманский смартфон — Xiaomi 12S Ultra. Главной его особенностью стала камера с оптикой Leica и новый мощный процессор Snapdragon. Об этом рассказало издание TechCrunch.

Xiaomi 12S Ultra получил OLED-экран, который назвали лучшим и самым дорогим 2K-экраном Xiaomi на момент презентации 12S Ultra. Он поддерживает интеллектуальную динамическую частоту обновления от 1 до 120 герц.

Смартфон построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а аккамулятор на 4860 миллиампер-часов должен обеспечить работу гаджета больше чем на день. По крайней мере, так обещают представители Xiaomi.

Xiaomi 12S Ultra даже оснащен охлаждающим насосом, предотвращающим перегрев, а также цветным дисплеем AMOLED диагональю 6,73 дюйма.

Вся серия смартфонов 12S оснащена разными системами изображения, разработанными совместно Xiaomi и компанией Leica.

В Xiaomi утверждают, что дизайн объективов флагмана существенно улучшил качество фотографий, которое может обеспечить камера в целом.

Основная камера Xiaomi 12S Ultra оснащена асферическим объективом 8P. В смартфоне также впервые применили новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 мегапикселей.

При этом широкоугольная камера получила разрешение 48 мегапикселей. 48 мегапикселей получил и телефото модуль со 120-кратным зумом.

Датчики, соединенные с высококачественным стеклом Leica, обещают исключительные возможности фотографирования в условиях слабого освещения и плохой погоды.

Компания также назвала цены Xiaomi 12S Ultra. Версия флагмана с 8 ГБ оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти будет стоить $895.

За 12/256 ГБ просят $970.

Цена флагмана в топовой модификации, 12/512 ГБ — $1040.

Стоит отметить, что новинки доступны только в материковом Китае. Нет никакой информации о том, запустят ли продажи за пределами страны.

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