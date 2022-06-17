Компания Pagani представила новый спорткар — Finance.ua

Компания Pagani представила новый спорткар

Компания Pagani представила новый спорткар, www.autocar.co.uk

Итальянская компания Pagani представила новый спортивный автомобиль Pagani Huayra Codalunga.

Об этом сообщает Autocar

Авто имеет 6-литровый двойной-турбодвигатель V12 мощностью 827 лошадиных сил и с крутящим моментом 811 Нм.

Фото: autocar.co.uk/

Спорткар сможет разгоняться до 96 км в час за 3,2 секунды, а его максимальная скорость будет превышать 354 км в час.

Интерьер автомобиля похож на стандартный салон Huayra. Сидения обтянуты кожей и нубуком, а детали приборной панели выточены из единого алюминия. Codalunga весит 1280 кг, что на 70 кг меньше стандартной Huayra.

Фото: autocar.co.uk/

В общей сложности будет выпущено только пять автомобилей Pagani Huayra Codalunga по цене 7 миллионов евро каждый.

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