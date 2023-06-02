Компания Nintendo окончательно ушла из рф — Finance.ua

Компания Nintendo окончательно ушла из рф
Японская компания — разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу на рынке рф.
Об этом сообщает сайт компании.
Как отмечается, в начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.
В этой связи, а также с учетом экономических прогнозов, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.
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«В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. В ближайшем будущем, начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, имеющие аккаунт Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. Невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках как страну россию», — говорится в сообщении.
При этом платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo (данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal), таких пользователей уже удалена из соображений безопасности.
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