Компания Nintendo окончательно ушла из рф — Finance.ua

Компания Nintendo окончательно ушла из рф 02.06.2023, 01:41 — Фондовый рынок

Компания Nintendo окончательно ушла из рф

Японская компания — разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу на рынке рф.

Об этом сообщает сайт компании.

Как отмечается, в начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.

В этой связи, а также с учетом экономических прогнозов, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.

«В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. В ближайшем будущем, начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, имеющие аккаунт Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. Невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках как страну россию», — говорится в сообщении.

При этом платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo (данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal), таких пользователей уже удалена из соображений безопасности.

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Укрінформ По материалам:

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