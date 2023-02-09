Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами — Finance.ua

Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами
Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с россией.
Об этом сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX во время конференции в Вашингтоне.
«Однако украинцы использовали его ненамеренно и не в рамках никакого соглашения», — сказала она.
Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.
Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для выявления позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это», — сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. «Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем», — добавила она.
Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX.
По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.
«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, — сказала она. — Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях».
SpaceX частным образом доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, позволяющим военным страны общаться, подключая их и соединяя почти 4 000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.
Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к профинансированным SpaceX в частном порядке.
россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.
Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем перебрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.
Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже имеющуюся систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.
В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что у Пентагона существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.
Ранее представитель Министерства иностранных дел рф Константин Воронцов заявил, что россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на это, что американские силы ответят в случае атаки на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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