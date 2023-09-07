Компания из Киева выкупила полтавский хлебокомбинат за более чем 37 млн ​​грн — Finance.ua
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Компания из Киева выкупила полтавский хлебокомбинат за более чем 37 млн ​​грн

Фондовый рынок
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ООО «Лим Сервис Групп» 5 сентября 2023 года за 37,2 млн грн приобрело на аукционе, где было единственным участником, «Полтавский комбинат хлебопродуктов» по ​​улице Небесной Сотни, 69, а также его имущество в селе Петровка и поселке Скороходово Полтавского района.
Об этом говорится в договоре на странице аукциона.
Стартовая цена составила 24,3 млн грн.
В список имущества входит 168 объектов, среди которых зерносклады, резервуары, башни, водоемы, железнодорожное депо и т. д. общей площадью 74 974,8 кв. м и дополнительно пять земельных участков более 28 га для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.
На балансе также учитываются 22 единицы транспортных средств и спецтехники, у 15 из них нет документов. Государственное предприятие «Полтавский комбинат хлебопродуктов» имеет обособленное структурное подразделение Филиал «Хлебная база № 88» в поселке Скороходово.
По материалам:
agroreview.com
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