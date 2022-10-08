Компания Google представила новый роутер Nest Wi-Fi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Google представила новый роутер Nest Wi-Fi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E

Фондовый рынок
22
Компания Google представила новый роутер Nest Wi-Fi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E
Семейство умных устройств Google пополнил новый роутер — модель Nest Wi-Fi Pro. Его ключевыми особенностями стали поддержка трех диапазонов Wi-Fi, разумная прошивка с функциями оптимизации качества соединения, а также возможность работы в составе Mesh-сети с аналогичными устройствами, пишет nrj.com.ua.
Максимальная пропускная способность Nest Wi-Fi Pro составляет 5,4 Гбит/с, а заявленная зона покрытия беспроводной сети — до 204 квадратных метров. При объединении в Mesh-сеть три роутера расширят ее до 612 м2. Производитель отмечает, что новинка поддерживает стандарты Wi-Fi 6E и WPA3 для защиты соединения. Для проводного подключения устройство оснащается двумя гигабитными портами Ethernet.
Nest Wi-Fi Pro помогает управлять устройствами умного дома благодаря поддержке протокола Matter. Роутер способен анализировать и регулировать производительность сети, а в случае неполадок — сообщать об этом пользователю, предлагая разные пути решения проблем.
Цена
Продажа роутера Nest Wi-Fi Pro стартует в США 27 октября. Стоимость за комплект из трех штук составляет $399,99, а один роутер обойдется покупателям в $199.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.