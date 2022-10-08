Компания Google представила новый роутер Nest Wi-Fi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E — Finance.ua

Компания Google представила новый роутер Nest Wi-Fi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E Сегодня 01:53 — Фондовый рынок

Семейство умных устройств Google пополнил новый роутер — модель Nest Wi-Fi Pro. Его ключевыми особенностями стали поддержка трех диапазонов Wi-Fi, разумная прошивка с функциями оптимизации качества соединения, а также возможность работы в составе Mesh-сети с аналогичными устройствами, пишет nrj.com.ua.

Максимальная пропускная способность Nest Wi-Fi Pro составляет 5,4 Гбит/с, а заявленная зона покрытия беспроводной сети — до 204 квадратных метров. При объединении в Mesh-сеть три роутера расширят ее до 612 м2. Производитель отмечает, что новинка поддерживает стандарты Wi-Fi 6E и WPA3 для защиты соединения. Для проводного подключения устройство оснащается двумя гигабитными портами Ethernet.

Nest Wi-Fi Pro помогает управлять устройствами умного дома благодаря поддержке протокола Matter. Роутер способен анализировать и регулировать производительность сети, а в случае неполадок — сообщать об этом пользователю, предлагая разные пути решения проблем.

Цена

Продажа роутера Nest Wi-Fi Pro стартует в США 27 октября. Стоимость за комплект из трех штук составляет $399,99, а один роутер обойдется покупателям в $199.

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