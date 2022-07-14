Комментарий Group DF относительно текущей ситуации на Северодонецком «Азоте» — Finance.ua

Комментарий Group DF относительно текущей ситуации на Северодонецком «Азоте» Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

Прессслужба Group DF прокомментировала заявления некоторых СМИ о планах оккупантов возобновить деятельность Северодонецкого «Азота».

Как отмечается, в настоящее время холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, потерял контроль над Северодонецким «Азотом».

«Все заявления о скором запуске завода необоснованны и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов», — сообщают в Group DF.

Оборудование основных и вспомогательных цехов получило серьезные повреждения из-за ведения открытых боевых действий на территории завода. В результате обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А (разбит печь первичного реформинга, повреждены реакционные трубы) и 1-Б (поврежден пусковой котел, вакуум-вытяжка системы конденсации отделения компрессии), цех азотной кислоты (разрушено здание цеха, эстакады, пожаром повреждены помещения ЦПУ, разрушены контроллерная управления технологическим процессом, маслосистема компрессора ГТТ-3М).

Пострадала практически вся инфраструктура предприятия — системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.

Самое болезненное на предприятии — полное разрушение системы электроснабжения «Азота». Завод не может получать электороэнергию ни от «Луганского энергетического объединения» (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье), ни от подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита).

Разрушение системы очистки сточных вод «Азота» (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

Для оценки масштабов разрушений и ущерба необходимо провести технический аудит. Сейчас это невозможно, поскольку Группа не контролирует завод, а большинство персонала эвакуировано.

«Считаем недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью», — подчеркивают в компании.

Группа заявляет, что после освобождения Северодонецка приоритетом Группы будет возобновление деятельности предприятия и поиск инвестиций для этого.

Справка Finance.ua:

ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Северодонецк, Луганская обл., Украина) — одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа.

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