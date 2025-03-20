Комитет ВР поддержал создание банка финансовой инклюзии в Украине — Finance.ua

Комитет ВР поддержал создание банка финансовой инклюзии в Украине Сегодня 16:15

Комитет ВР поддержал создание банка финансовой инклюзии в Украине

Финансовый Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект № 13018-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине во втором чтении.

Об этом сообщил глава Комитета ВР Даниил Гетманцев.

Что изменится

Ко второму чтению доработанным законопроектом предлагается:

ввести новый вид банка — банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях);

определить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, определенную по официальному курсу гривны относительно иностранных валют, установленному Национальным банком Украины, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;

для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику, и другое.

«Напомню, что главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности предоставителей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии», — отметил Гетманцев.

По его словам, банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от какой-либо деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 5 млн евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

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