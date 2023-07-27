Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации Сегодня 11:26 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Как сообщается, «за» проголосовали 17 членов комитета.

Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).

Как отметил нардеп, дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов) и «это произойдет очень скоро».

Продление военного положения и мобилизации

26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.

Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии. В последний раз их продлевали в мае до 18 августа.

Справка Finance.ua:

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Общая мобилизация. Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ. Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы, А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18−23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в опеке (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования;

научных и научно-педагогических сотрудников заведений высшего и профессионального высшего образования, научных заведений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных заведений и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС

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