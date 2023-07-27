Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщает Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Как сообщается, «за» проголосовали 17 членов комитета.
Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).
Как отметил нардеп, дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов) и «это произойдет очень скоро».
Продление военного положения и мобилизации
26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.
Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии. В последний раз их продлевали в мае до 18 августа.
Справка Finance.ua:
Режим военного положения
Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Общая мобилизация. Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ. Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:
- те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;
- те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы, А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18−23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в опеке (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.
Также во время военного положения не могут мобилизовать:
- получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования;
- научных и научно-педагогических сотрудников заведений высшего и профессионального высшего образования, научных заведений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных заведений и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС
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