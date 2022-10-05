Комитет ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 миллиона баррелей — Reuters Сегодня 18:10 — Энергетика

Комитет ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти на 2 миллиона баррелей — Reuters

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника в ОПЕК+.

«Три источника в ОПЕК+ сообщили, что ключевые министры ОПЕК+ (совместный министерский мониторинговый комитет) согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день», — пишет агентство.

На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.

Перед этим Reuters писало об ожиданиях, что ОПЕК+ настроен на серьезное сокращение целевых показателей добычи нефти, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов и других стран.

«Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать восстановление цен на нефть, которые упали примерно до 90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений глобальной экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара», — пишет агентство.

Отмечалось, что ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и россия, работает над сокращением добычи на 1-2 миллиона баррелей в день.

При этом Соединенные Штаты подталкивали ОПЕК не продолжать сокращение.

«Могут быть дальнейшие политические реакции со стороны США, включая дополнительный выпуск стратегических запасов», — заявили в Citi, имея в виду антимонопольный законопроект США против ОПЕК.

JP Morgan также заявил, что ожидает, что Вашингтон примет контрмеры, высвободив дополнительные запасы нефти.

«Решение техническое, а не политическое», — сказал журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль аль-Мазруи.

«Мы не будем использовать его как политическую организацию», — сказал он, добавив, что беспокойство по поводу глобальной рецессии будет одной из ключевых тем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.