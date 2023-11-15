Комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО — Finance.ua

Комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО Сегодня 09:33

В четверг, 16 ноября, комиссия турецкого парламента обсудит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Sky News

Заявка Швеции должна быть одобрена голосованием на Генеральной ассамблее в полном составе.

Соответствующий шаг может быть весомым в этой ситуации, после того как Турция сначала выступала против одобрения заявки на членство, обвинив Швецию в укрывательстве курдских боевиков и других группировок, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. В частности, заявка была отклонена и Венгрией.

Тем не менее, несколько недель назад президент Тайип Эрдоган подал законопроект на ратификацию заявки Швеции в парламент. Соответствующий шаг приветствовали в НАТО и Стокгольме.

«Потенциальное принятие Швеции в НАТО станет ударом по президенту (диктатору. — Ред.) Владимиру Путину. Чтобы понять это, нам нужно вернуться в прошлый год, когда президент Путин вторгся в Украину. Одной из главных причин этого было сдерживание усилий президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в НАТО. Это было красным флагом для лидера, поскольку он считал, что военный альянс посягает на российские границы», — пишет издание.

В частности, в прошлом диктатор предупреждал о том, что он якобы будет готов применить ядерное оружие для защиты «территориальной целостности» россии.

Однако уже в апреле Финляндия официально стала новым членом НАТО.

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