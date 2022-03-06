Комендантский час: контроль и ответственность за нарушение — Finance.ua

Комендантский час: контроль и ответственность за нарушение

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В связи с военным положением на территории Украины был введен комендантский час. Finance.ua узнал в Центре безвозмездной правовой помощи, кто осуществляет контроль за соблюдением режима комендантского часа, а также какова ответственность за его нарушение.

Комендантский час — это запрет на пребывание людей в определенное время (по состоянию на 02.03.2022 — с 22:00 до 06:00) на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кто выдает пропуска и удостоверения? Пропуска и удостоверения выдаются военной комендатурой. Именно пропуска позволяют находиться на улице в период комендантского часа. Пропуски, выданные комендатурой, действительны только в пределах территории, где был введен комендантский час. Для передвижения по населенным пунктам гражданам необходимо всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, позаботиться о том, чтобы этот документ был доступен, так как мобильные приложения могут работать нестабильно.

Кто имеет право осуществлять контроль? Проверять документы и, соответственно, устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа — полномочия патрулей. Кто входит в патрули, решают местные власти.

Каковы их полномочия? Такие патрули имеют право, в частности:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства

проверять у лиц удостоверения, документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие законность пребывания на территории Украины, и пропуска, а в случае их отсутствия — задерживать соответствующих лиц и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции для установления лица; при необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и перевозимых ими грузов;

изымать у лиц предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения, и передавать их органам или подразделениям Национальной полиции;

временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств, в частности транспортных средств иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций; выводить лиц из отдельных участков местности и объектов, эвакуировать транспортные средства;

входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения, на принадлежащие лицам земельные участки во время прекращения уголовного правонарушения и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций, для предотвращения совершения уголовного правонарушения, преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления или для доставки в лечебные учреждения лиц, которым требуется медицинская помощь, проезда к месту преступления.

Ответственность за нарушение режима комендантского часа. За отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на 15 суток.

Если нарушитель сопротивляется — ему грозит штраф 17 000 — 34 000 грн или лишение свободы до 5 лет. Кроме того, предусмотрена ответственность за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка — карается штрафом или исправительными работами.

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