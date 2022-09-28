Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца

Финтех и Карты
16
Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца
Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца
Согласно данным аналитиков команды NFTGo, за последние 3 месяца количество владельцев NFT выросло на 32,24% — пользователи покупают предметы цифрового коллекционирования даже при падении традиционного и криптовалютного рынка.
Рейтинг самых популярных невзаимозаменяемых токенов в очередной раз возглавила коллекция скучающих обезьян Bored Ape Yacht Club, которая в начале сентября достигла своего исторического максимума (минимальная стоимость NFT составила 176 989 ETH).
Среди наиболее часто используемых блокчейнов для развертывания NFT-коллекций лидерами стали Ethereum и Solana.
Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца
Интересно, что в Евросоюзе невзаимозаменяемые токены, скорее всего, признают ценными бумагами. По словам юриста Брайана Файра, NFT, которые продаются как составляющие больших коллекций, таких как BAYC, не обладают никакими уникальными качествами, не несут пользы и расцениваться как произведения цифрового искусства не могут. Именно по этим причинам в законе МиСА будет прописан такой же регуляторный контроль для NFT, как и для криптовалют.

Как заработать на NFT

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.