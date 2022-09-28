Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца — Finance.ua

Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца Сегодня 02:35 — Финтех и Карты

Количество владельцев NFT токенов возросло более чем на 30% за 3 месяца

Согласно данным аналитиков команды NFTGo, за последние 3 месяца количество владельцев NFT выросло на 32,24% — пользователи покупают предметы цифрового коллекционирования даже при падении традиционного и криптовалютного рынка.

Рейтинг самых популярных невзаимозаменяемых токенов в очередной раз возглавила коллекция скучающих обезьян Bored Ape Yacht Club, которая в начале сентября достигла своего исторического максимума (минимальная стоимость NFT составила 176 989 ETH).

Среди наиболее часто используемых блокчейнов для развертывания NFT-коллекций лидерами стали Ethereum и Solana.

Интересно, что в Евросоюзе невзаимозаменяемые токены, скорее всего, признают ценными бумагами. По словам юриста Брайана Файра, NFT, которые продаются как составляющие больших коллекций, таких как BAYC, не обладают никакими уникальными качествами, не несут пользы и расцениваться как произведения цифрового искусства не могут. Именно по этим причинам в законе МиСА будет прописан такой же регуляторный контроль для NFT, как и для криптовалют.

noworries По материалам:

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