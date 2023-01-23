Количество владельцев криптовалюты в мире превысило 425 миллионов — Finance.ua
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Количество владельцев криптовалюты в мире превысило 425 миллионов

Криптовалюта
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Количество владельцев криптовалюты в мире превысило 425 миллионов
Количество владельцев криптовалюты в мире превысило 425 миллионов
Эксперты биржи Crypto.com обнародовали отчет за 2022 год. Аналитики сообщили, что, несмотря на медвежьи настроения в отрасли, количество владельцев криптовалютных активов в мире выросло — с 306 миллионов до 425.
Исследователи отметили: владельцев флагманской криптовалюты BTC увеличилось на 20% — со 183 млн пользователей до 219 млн. Что касается эфириума, то прирост холдеров виртуальной монеты взлетел на целых 263%.

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По состоянию на январь 2022 года ведущим альткоином владели 24 млн пользователей, а в декабре их количество возросло до 87 млн. По мнению экспертов, основным катализатором высокой лояльности к Ethereum стало долгожданное слияние сетей The Merge.
Благодаря этому блокчейн наконец-то перешел из алгоритма консенсуса Proof-of-Work (доказательство работы) на Proof-of-Stake (доказательство доли владения). Как следствие, количество углекислого газа (CO2), который выбрасывается в атмосферу из-за транзакций с Ethereum, уменьшилось на 99,99%.

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Кроме того, в Crypto.com отметили увеличение интереса пользователей к сектору децентрализованных финансов (DeFi). Вкладчиков привлекают возможности заниматься стейкингом эфириума и получать гарантированную пассивную прибыль.
«Хотя в прошлом году криптовалютный рынок испытывал серьезные проблемы, рост количества собственников криптовалюты демонстрирует, что мы выходим из кризиса», — заявил Крис Марсалек, генеральный директор криптобиржи Crypto.com.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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