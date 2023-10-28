Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума — Finance.ua

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Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума

Криптовалюта
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Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума
Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума
Аналитики издания AltIndex сообщают, что к началу октября общее количество устройств в условной международной сети криптоматов упало почти на 7000 единиц, что стало наибольшим сокращением с 2021 года.
Об этом пишет Аltindex.
Сервис CoinATMRadar показывает, что после достижения рекордного максимума более 39 000 единиц в декабре 2022 года количество криптоматов стало постоянно сокращаться.
Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума
В январе 2023 года было закрыто более 1500 устройств, поддерживающих цифровые монеты, что свидетельствовало о первых признаках негативной тенденции. В марте был еще больший спад: за один месяц количество криптоматов сократилось почти на 3600 штук.
В AltIndex сокращение мировой сети связывают с массовыми претензиями правоохранительных органов относительно потенциально преступного использования крипто-ATM.

Курс криптовалют к доллару 💸

Мошенники могут рекламировать товары для продажи на таких сайтах, как eBay, просить покупателей внести средства на определенный криптокошелек через банкомат, а затем исчезнуть с деньгами, приводят полицейские доказательства.
Ранее Управление финансового регулирования и надзора Соединенного Королевства (FCA) сообщило о принудительном демонтаже 26 криптоматов, работавших на территории Великобритании без лицензии.
Напомним, в этом году биткоин стал одним из лучших инвестиционных инструментов. По сравнению с 1 января его стоимость уже выросла примерно на 60%. Finance.ua решил разобраться в том, как происходит процесс обмена криптовалюты и как сделать его простым и безопасным:

Обмен криптовалют — особенности процесса

По материалам:
Мінфін.com.ua
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