Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума — Finance.ua

Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума Сегодня 03:38 — Криптовалюта

Количество криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума

Аналитики издания AltIndex сообщают, что к началу октября общее количество устройств в условной международной сети криптоматов упало почти на 7000 единиц, что стало наибольшим сокращением с 2021 года.

Об этом пишет Аltindex.

Сервис CoinATMRadar показывает, что после достижения рекордного максимума более 39 000 единиц в декабре 2022 года количество криптоматов стало постоянно сокращаться.

В январе 2023 года было закрыто более 1500 устройств, поддерживающих цифровые монеты, что свидетельствовало о первых признаках негативной тенденции. В марте был еще больший спад: за один месяц количество криптоматов сократилось почти на 3600 штук.

В AltIndex сокращение мировой сети связывают с массовыми претензиями правоохранительных органов относительно потенциально преступного использования крипто-ATM.

Мошенники могут рекламировать товары для продажи на таких сайтах, как eBay, просить покупателей внести средства на определенный криптокошелек через банкомат, а затем исчезнуть с деньгами, приводят полицейские доказательства.

Ранее Управление финансового регулирования и надзора Соединенного Королевства (FCA) сообщило о принудительном демонтаже 26 криптоматов, работавших на территории Великобритании без лицензии.

Напомним, в этом году биткоин стал одним из лучших инвестиционных инструментов. По сравнению с 1 января его стоимость уже выросла примерно на 60%. Finance.ua решил разобраться в том, как происходит процесс обмена криптовалюты и как сделать его простым и безопасным:

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