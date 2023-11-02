Количество компаний, которые в полном объеме выплачивают зарплату, выросло с 89% до 93% - ЕБА (инфографика) — Finance.ua

Количество компаний, которые в полном объеме выплачивают зарплату, выросло с 89% до 93% - ЕБА (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Количество компаний, которые в полном объеме выплачивают зарплату, выросло с 89% до 93% - ЕБА (инфографика)

Количество компаний, которые в полном объеме выполняют свои обязательства по выплате заработных плат, оставалось стабильно высоким в 2023 году, увеличившись с 89% в начале года до текущих 93%.

Об этом пишет в аналитике Европейская бизнес-ассоциация.

При этом 14% выплачивают сотрудникам бонусы или авансовые выплаты. Количество предприятий, которые сокращают заработные платы сотрудникам или увольняют персонал, оставалось достаточно низким в течение всего года и составляет 5% и 3% соответственно.

Поддержка ВСУ

Непоколебимой остается поддержка бизнесом вооруженных сил и гуманитарных инициатив. Растет количество компаний, поддерживающих собственных сотрудников в рядах ВСУ — в настоящее время таких 66%. Для сравнения, в августе этот показатель составил 61%, а год назад — 57%. По 51% компаний помогают финансово и собственной продукцией, по 21% - поставляют услуги и помогают медикаментами, 18% - поставляют средства защиты/обороны. Следует отметить, что объемы помощи войску и населению от бизнеса остаются стабильно высокими с начала полномасштабного вторжения.

Состояние финансовой устойчивости

Остается стабильным в течение 2023 года. Сейчас 48% опрошенных компаний имеют финансовую «подушку» на период более года, 11% - на год, 28% - на полгода, и 3% - на несколько месяцев. Только у 2% бизнесов отсутствуют какие-либо финансовые резервы.

Для 39% респондентов потери их бизнеса от войны в конце 2023 года достигают $1 млн. Другие 32% сообщают о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 14% - о потерях более $10 млн. Почти половина, а именно 46% компаний сообщают о непосредственных потерях от боевых действий. К тому же у 22% компаний остаются активы на оккупированных территориях. В основном это офисные и складские помещения, филиалы, производственные мощности и оборудование, земля, товары, автомобили и спецтехника.

Количество работников в ВСУ

В настоящее время у половины опрошенных компаний (53%) количество работников в рядах ВСУ достигает до 10% от общего количества военнообязанных.

У 25% количество мобилизованных достигает 10−20%,

у 5% - 20−30%.

Почти у половины, а именно у 45% компаний среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты, в частности инженеры, ІТ специалисты, специалисты по логистике, электричеству, механике, операторы, руководители.

Для поддержки работы компаний и их дальнейшего развития чрезвычайно важным условием является страхование военных рисков. Среди опрошенных нами компаний 53% сообщили, что программы страхования военных/политических рисков являются для них актуальными, хотя до полномасштабного вторжения только 7% пользовались такими программами.

Для 39% компаний они останутся актуальными и по окончании войны. В частности, к актуальным потребностям компании относятся страхование активов (имущество, склады и товар, оборудование, недвижимость, производство, дебиторская задолженность), страхование новых инвестиций, страхование жизни, страхование логистики, цепочек поставок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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