Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика)

Криминал
0
Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика)
Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика)
Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда.
За 8 месяцев зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года.
Аномальная активность мошенников зафиксирована в Украине в 2023 году.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ГПУ.
В этом году было открыто почти 60 тысяч уголовных производств за мошенничество (ст. 190 УК) — больше всего за последние годы. Несмотря на всплеск, только 14% этих дел доходило до суда — вдвое меньше, чем в 2021 году (30%).
Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика)
За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество — статья 190 УКУ. Это больше, чем за два предыдущих года вместе. Так, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022 — 32 086.
Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда — исследование (инфографика)
В этом году количество новых производств растет месяц к месяцу Если в начале года, в среднем, 6,7 тысяч новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи.
Несмотря на рост количества открытых производств, ежегодно количество дел, доходящих до суда, уменьшается. Так, за 8 месяцев 2023 года до суда доходило всего 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.