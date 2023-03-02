Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года — Finance.ua

Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года Сегодня 20:35 — Криптовалюта

Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года

В первые два месяца 2023 года количество Bitcoin-ATM в мире сократилось на 412 машин.

Это следует из данных Coin ATM Radar.

Количество установленных и отключенных от сети биткоин-банкоматов., Дані: Coin ATM Radar.

Согласно графику, в январе операторы отключили от сети 289 криптовалютных банкоматов, а в феврале — 123. Кроме того, есть данные и за март. За первый день весны они приостановили работу более 1000 Bitcoin-ATM.

Эксперты издания Cointelegraph связали существенный спад активных машин с «геополитической напряженностью, потерей доходов и продолжительным медвежьим циклом».

Стоит отметить, что количество Bitcoin-банкоматов впервые сократилось в сентябре 2022 года. По данным Coin ATM Radar, тогда работу приостановили 396 машин.

В то же время за август 2021 года зафиксирована наибольшая численность установленных криптовалютных банкоматов — 2048. Bitcoin-ATM активно появлялись в разных местах в период с декабря 2020 года по январь 2022 года. За это время операторы устанавливали более 1000 машин ежемесячно.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.