Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года — Finance.ua
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Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года

Криптовалюта
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Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года
Количество Bitcoin-банкоматов сократилось более чем на 400 единиц с начала 2023 года
В первые два месяца 2023 года количество Bitcoin-ATM в мире сократилось на 412 машин.
Это следует из данных Coin ATM Radar.
Количество установленных и&nbsp;отключенных от&nbsp;сети биткоин-банкоматов.
Количество установленных и отключенных от сети биткоин-банкоматов., Дані: Coin ATM Radar.
Согласно графику, в январе операторы отключили от сети 289 криптовалютных банкоматов, а в феврале — 123. Кроме того, есть данные и за март. За первый день весны они приостановили работу более 1000 Bitcoin-ATM.
Эксперты издания Cointelegraph связали существенный спад активных машин с «геополитической напряженностью, потерей доходов и продолжительным медвежьим циклом».

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Стоит отметить, что количество Bitcoin-банкоматов впервые сократилось в сентябре 2022 года. По данным Coin ATM Radar, тогда работу приостановили 396 машин.
В то же время за август 2021 года зафиксирована наибольшая численность установленных криптовалютных банкоматов — 2048. Bitcoin-ATM активно появлялись в разных местах в период с декабря 2020 года по январь 2022 года. За это время операторы устанавливали более 1000 машин ежемесячно.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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