Когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины — Finance.ua

Когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины Сегодня 20:01 — Личные финансы

Когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, однако у большинства стран Европы есть свои требования, а также штрафы.

Об этом пишет УНН.

Молдова

В Молдове правила дорожного движения требуют замены летних шин на зимние в период с 1 ноября по 1 декабря. С 1 декабря по 1 марта зимние шины в Молдове обязательны для автомобилей массой до 3.5 тонн и прицепов при наличии на дороге сплошного слоя снега или льда. Стандартным «сроком годности» шины в этой стране считают 7 лет.

Также в Молдавии цепи на колесах разрешены только на дорогах, покрытых снегом или льдом. Шипованные только при наличии на проезжей части снега или льда, гололедицы, а также подтверждена существенная разница метеорологических условий на всей территории страны.

Польша

Еще одной страной, граничащей с Украиной, является Польша, и здесь для водителей не обязательно использование зимних шин, а цепи разрешены также только на дорогах, покрытых снегом или льдом. Однако водителям рекомендуется использовать зимнюю или всесезонную резину в период с 1 ноября по 1 апреля.

Румыния

В Румынии с 1 ноября по 31 марта запрещается использование на автомобиле летних шин. В случае нарушения — штраф от 2500 до 4000 лей (555,00 — 889,00 евро). Шипованные шины запрещены. Кроме того, обязательно на шинах необходимо иметь маркировку M+S (Mud and Snow — это специальная маркировка на боковине автомобильной шины, которая имеет высокие характеристики на снежном покрытии. Буквально переводится как «снег и грязь») на ведущих мостах всех транспортных средств массой свыше 3,5 тонн.

Венгрия

Использование зимних шин в Венгрии не обязательно, но цепи могут быть обязательными при определенных погодных условиях, а также регулируются дорожными знаками. Использование шипованных шин в Венгрии запрещено.

Словакия

Зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм обязательны для грузовиков массой свыше 3,5 тонн с 15 ноября по 31 марта на ведущей оси.

Балтийские страны

В Латвии, Литве и Эстонии использование зимних шин обязательно для водителей. В Латвии зимние шины с маркировкой M+S обязательны для авто массой менее 3,5 тонн с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора — 4 мм.

В Литве зимние шины обязательны с 10 ноября по 1 апреля для транспортных средств массой менее 3,5 тонн. Также с 1 декабря по 1 марта зимняя резина обязательна для мотоциклов. Шипованные шины нельзя использовать в период с 1 апреля по 1 ноября. Если шины не отвечают техническим требованиям, полиция может выписать штраф от 30 до 40 евро.

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В прошлом году правительство Литвы приняло решение запретить использовать с 1 октября 2024 года всесезонные покрышки в зимний период (с 1 декабря по 1 марта).

В Эстонии зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта для транспортных средств массой менее 3,5 тонн. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Германия

В Германии существует правило, предложенное Автомобильным клубом Германии, по которому зимние шины рекомендуется устанавливать с октября по Пасху, а езды на летних — с Пасхи по октябрь. Также в стране существует правило «7 градусов», по которому, если температура опускается ниже отметки 7 градусов Цельсия, то это может стать показателем того, что пора сменить шины.

Законодательство Германии предусматривает штраф в размере 60 евро за вождение на летних шинах в зимний период. Кроме того, в случае аварии страховая компания может отказать выплачивать страховые возмещения, если установлены непригодные для погодных условий шины.

Чехия

Еще одной страной, где обязательное использование зимних шин, является Чехия. Их необходимо устанавливать на автомобиле с 1 ноября по 31 марта в зимних дорожных условиях или на участках, указанных соответствующим знаком.

Франция

Использование зимних шин во Франции не обязательно, однако с 1 ноября по 31 марта по усмотрению префектур автомобили массой свыше 3,5 тонн должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF (специальная маркировка моделей, прошедших испытания на снежном покрытии и способных обеспечить минимальные требования к безопасности езды по снежному покрытию).

УНН По материалам:

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