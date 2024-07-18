Когда украинцы не будут страдать из-за отключений света: прогноз эксперта — Finance.ua

Когда украинцы не будут страдать из-за отключений света: прогноз эксперта Сегодня 19:33 — Энергетика

Ощутимое сокращение продолжительности отключений света в Украине может быть с середины августа, но украинцам может стать немного легче уже на следующей неделе.

«Возможно, уже со следующей недели уменьшится жара, станет немного прохладнее, возможно, также некоторые энергоблоки будут отремонтированы и введены в эксплуатацию, поэтому до конца августа ожидается незначительное снижение продолжительности графиков отключений. Но все равно они пока будут достаточно жесткими. Только с середины августа, я прогнозирую, что может быть ощутимо снижение продолжительности графиков отключений», — рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире КИЕВ24

И по его мнению, осенью отключений может вовсе не быть, если российские оккупанты не будут бить по энергообъектам.

«В сентябре, в октябре эти отключения будут минимальны, или их не будет вовсе. Безусловно, при условии, что не будет новых ударов рашистов по нашей энергетической инфраструктуре», — сказал Омельченко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что улучшения ситуации в энергосистеме Украины следует ожидать уже с 20-х чисел июля.

При этом спикер «Укрэнерго» Мария Цатурян заявила, что в августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут короче по времени.

УНІАН По материалам:

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