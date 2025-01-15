Когда Фонд национального благосостояния рф исчерпает ликвидную часть, — мнение эксперта Сегодня 10:00

С начала полномасштабной войны против Украины россия потратила значительную часть средств Фонда национального благосостояния, накопленного с нефтегазовых доходов в течение 2010−2022 годов. В этом году эти деньги закончатся.

Как отмечается в материале, российский бюджет на 2025 год составлен с дефицитом в 1,2 трлн рублей. Для россии такой показатель не нов, в 2022—2024 годах дефицит превышал 3 трлн рублей ежегодно. Для выполнения расходной части и покрытия дефицита бюджета у страны-агрессора есть Фонд национального благосостояния, налоговые поступления и печать рубля.

По данным минфина рф, ликвидная часть этого фонда (которую можно конвертировать в реальные деньги), по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 53,8 млрд долларов, тогда как на начало войны она составляла около 150 млрд долларов.

«В этом фонде есть многое, что вы не продадите и в деньги не переведете. В частности, в неликвидной части есть „еврооблигации Януковича“ (еврооблигации правительства Украины, которые в 2013 году выкупила россия, — ред.). Эти три миллиарда долларов, которые якобы должна Украина, — ничего не стоящие бумажки и там много такого», — сказал заместитель директора по торговле ценными бумагами Инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, поэтому обычно следят за ликвидной частью — это золото и юани.

«Такими темпами, как она тратится, ее хватит разве что до конца 2025 года, а, может, она закончится и раньше», — прокомментировал Фурса.

В 2025 году российское правительство существенно подняло ряд налогов, например, налог на прибыль вырос с 20% до 25%. На фоне роста ключевой ставки также увеличились проценты по депозитам, что мотивировало население положить в банки триллионы рублей.

По данным российского Агентства по страхованию вкладов, на сентябрь 2024 года общий объем застрахованных вкладов физических и юридических лиц составляет 70 трлн рублей. Часть этих средств инвестирована в кредиты, а часть представляет собой свободную ликвидность в банковской системе.

«Эта свободная ликвидность может пойти в облигации Минфина рф. В конце 2024 года они уже применили эмиссионный механизм: банки брали ссуду в центробанке, на этот заем они покупали государственные ценные бумаги и, таким образом, финансировали правительство», — добавил Фурса.

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