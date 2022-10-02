Когда эвакуация авто на штрафплощадку незаконна — Finance.ua
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Когда эвакуация авто на штрафплощадку незаконна

Технологии&Авто
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Каждый водитель должен знать законные основания для эвакуации авто на штрафплощадку, поскольку с этим можно столкнуться в любой момент. Также важно понимать, в каких случаях такие действия не имеют законных оснований.
Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на «Дорожного Адвоката».
Некоторые нарушения норм КоАП дают право сотруднику полиции временно задержать автомобиль путем блокировки или доставки на специальную площадку. Полный список таких случаев прописан в ст. 265-2 КУоАП.
При этом эвакуатор может забрать машину, если она существенно препятствует дорожному движению или представляет угрозу безопасности движения.
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Также основой доставки авто на «штрафплощадку» является размещение его на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью. Других оснований для эвакуации машины закон не предусматривает.

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По материалам:
mmr.ua
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