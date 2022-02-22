Книжные магазины и кино: украинцы уже потратили 3,4 миллиарда из «єПідтримки» — Finance.ua
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Книжные магазины и кино: украинцы уже потратили 3,4 миллиарда из «єПідтримки»

Сегодня 08:30Личные финансы
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ГривнаГривна, bank.gov.ua
За первые два месяца со старта «єПідтримки» более 8,9 млн украинцев присоединились к программе — 3,4 млрд грн украинцы уже потратили. Finance.ua узнал, на что украинцы тратят пособие.
Как напоминают в Минэкономики, с 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн, начисленную по программе єПідтримка, также на оплату жилищно-коммунальных услуг. За прошлую неделю они потратили на это около 28 млн грн.
В скором времени, с 14 марта, такая возможность также будет у людей с инвалидностью I и II групп.
«Программа єПідтримка работает уже два месяца. За это время почти 9 миллионов украинцев получили от государства средства за вакцинацию, 3,4 млрд грн. наши граждане уже потратили. Традиционным лидером по расходам средств является приобретение книг — на литературу украинцы потратили 1,2 млрд грн. Однако мы постоянно усовершенствуем программу и расширяем возможности участников. С 14 февраля украинцы почтенного возраста могут оплатить коммунальные услуги по программе, на это уже потрачено 28 млн грн», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
Так, самыми популярными по видам затрат стали:
  • книжные магазины — 1,2 млрд грн;
  • кинотеатры — 711 млн грн;
  • спорт — 374 млн грн;
  • лекарства — 366 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги — 364 млн грн;
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 354 млн грн;
  • образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары — 40 млн грн;
  • коммунальные услуги — 28 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19;
  • официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021;
  • программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов;
  • на первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія»;
  • на втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают;
  • люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение пособия в автономном формате.
По материалам: Finance.UA
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