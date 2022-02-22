Книжные магазины и кино: украинцы уже потратили 3,4 миллиарда из «єПідтримки» — Finance.ua

Книжные магазины и кино: украинцы уже потратили 3,4 миллиарда из «єПідтримки»

Сегодня 08:30 — Личные финансы

Гривна, bank.gov.ua

За первые два месяца со старта «єПідтримки» более 8,9 млн украинцев присоединились к программе — 3,4 млрд грн украинцы уже потратили. Finance.ua узнал, на что украинцы тратят пособие.

Как напоминают в Минэкономики, с 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн, начисленную по программе єПідтримка, также на оплату жилищно-коммунальных услуг. За прошлую неделю они потратили на это около 28 млн грн.

В скором времени, с 14 марта, такая возможность также будет у людей с инвалидностью I и II групп.

«Программа єПідтримка работает уже два месяца. За это время почти 9 миллионов украинцев получили от государства средства за вакцинацию, 3,4 млрд грн. наши граждане уже потратили. Традиционным лидером по расходам средств является приобретение книг — на литературу украинцы потратили 1,2 млрд грн. Однако мы постоянно усовершенствуем программу и расширяем возможности участников. С 14 февраля украинцы почтенного возраста могут оплатить коммунальные услуги по программе, на это уже потрачено 28 млн грн», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Так, самыми популярными по видам затрат стали:

книжные магазины — 1,2 млрд грн;

кинотеатры — 711 млн грн;

спорт — 374 млн грн;

лекарства — 366 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 364 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 354 млн грн;

образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары — 40 млн грн;

коммунальные услуги — 28 млн грн.

Справка Finance.ua:

согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19;

официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021;

программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов;

на первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія»;

на втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают;

люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение пособия в автономном формате.

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