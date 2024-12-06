«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги — Finance.ua

«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги Сегодня 11:32 — Личные финансы

«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги

Правительство приняло постановление о запуске єКниги в приложении Дія. 18-летние украинцы получат пособие в размере 908 гривен. Эти средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке — в бумажной, электронной форме или аудиоформате.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В течение 3 месяцев после зачисления средств их необходимо использовать в магазинах, которые подключились к программе.

Как воспользоваться услугой:

Авторизоваться в приложении Дія. Выбрать услугу. Открыть специальный счет для зачисления пособия. Использовать средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.

Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.

Услуга доступна гражданам Украины, которые достигли 18-летия с 2024 года.

Напомним, 17 мая Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения. Государственная программа «єКнига» должна вступить в силу с 1 июля 2024 года.

С декабря также начинает работать программа «Зимова єПідтримка» — это инициатива государства для предоставления единовременного пособия в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія» или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.

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