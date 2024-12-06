«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги — Finance.ua
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«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги

Личные финансы
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«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги
«єКнига»: уже в декабре 18-летние украинцы начнут получать в Дії деньги на книги
Правительство приняло постановление о запуске єКниги в приложении Дія. 18-летние украинцы получат пособие в размере 908 гривен. Эти средства можно будет потратить на приобретение книг на украинском языке — в бумажной, электронной форме или аудиоформате.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
В течение 3 месяцев после зачисления средств их необходимо использовать в магазинах, которые подключились к программе.
Как воспользоваться услугой:
  1. Авторизоваться в приложении Дія.
  2. Выбрать услугу.
  3. Открыть специальный счет для зачисления пособия.
  4. Использовать средства в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев.
Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.
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Услуга доступна гражданам Украины, которые достигли 18-летия с 2024 года.
Напомним, 17 мая Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения. Государственная программа «єКнига» должна вступить в силу с 1 июля 2024 года.
С декабря также начинает работать программа «Зимова єПідтримка» — это инициатива государства для предоставления единовременного пособия в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія» или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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