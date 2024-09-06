«Национальный кешбэк» предлагают распространить на книги — Finance.ua

«Национальный кешбэк» предлагают распространить на книги
Министерство культуры и информационной политики предлагает включить в программу «Национальный кешбэк» приобретение книг и услуги книжных магазинов.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
В министерстве отметили, что в перечне услуг и товаров, доступных для кешбэка, отсутствуют услуги распространителей книгоиздательской продукции (книжных магазинов). Кроме того, средства кешбэка невозможно использовать для приобретения готовых книг.
Именно поэтому МКИП, комитет Рады и УИК обратились в Министерство экономики с предложением внести изменения в базовое постановление, дополнив Список кодами МСС:
- 5942 «Книжные магазины»;
- 5192 «Книги, периодические издания и газеты».
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МКИП, комитет Рады и УИК отмечают, что поддержка украинских книгораспространителей в рамках экспериментального проекта «Национальный кешбэк» должна стать важной и непременной составляющей государственной политики поддержки целостного украинского культурного продукта.
Также там напомнили об опыте реализации государственной программы «єПідтримка». За два месяца ее действия, с декабря 2021 по февраль 2022 года, почти 9 миллионов украинцев потратили в общей сложности 3,4 миллиарда гривен, и больше всего средств пошло именно на приобретение книг.
Справка Finance.ua:
- 2 сентября в Украине официально стартовала программа «Национальный Кешбэк», по которой украинцам будут компенсировать 10% расходов на приобретение товаров отечественного производства;
- максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн;
- средний размер компенсации по государственной программе «Национальный Кешбэк», может составить около 500 грн в месяц на человека.
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