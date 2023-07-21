Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве — проверка Сегодня 07:22

Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве — проверка

Комиссия по проверке мостовых сооружений начала осмотр мостов в регионах с Житомира и Ровно, и заявляет, что ключевые мосты в этих городах в критическом состоянии, хотя и в лучшем, чем в Киеве, который проверялся ранее.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, в аварийном состоянии находится путепровод в Житомире, построенный 66 лет назад, а последняя реконструкция состоялась в 1977 году. На сооружении зафиксирована коррозия рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях. В стойках опор есть продольные трещины, отслойка разрушенного бетона, оголенная и ржавая арматура.

Комиссия также проверила мост через реку Каменка, построенный в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное содержание моста — на очень низком уровне.

Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения требуют очистки от ржавчины и покрытия их антикоррозионными красками. Береговые опоры имеют частичное разрушение бетонной поверхности.

В Ровно эксперты осмотрели один из важнейших мостов, построенный еще в 1964 году. Объект сейчас — в критическом состоянии. Наблюдается разрушение опор, ригелей, асфальтобетона, гидроизоляции тротуаров и швов.

Все мосты, осматриваемые Комиссия в Ровно и Житомире, находятся на балансе органов местного самоуправления. Их обязанность — ежегодно проводить обследование мостовых сооружений и поддерживать надлежащее эксплуатационное состояние.

«Органы местного самоуправления очень часто ненадлежащим образом относятся к обследованию мостов и их эксплуатационному содержанию. Например, обследование путепровода в Житомире не проводилось ни разу. Мост в Ровно последний раз проверяли в 2017 году. Власть на местах забывает, что безопасная работа мостов — это вопрос обороноспособности страны», — подчеркнул директор «ГосдорНИИ» Артем Безуглый.

В то же время отмечается, что по сравнению с мостами в Киеве ситуация в обследованных городах — менее критична.

«По сравнению с мостами в Киеве ситуация менее критичная, однако, техническое состояние объектов также вызывает немало вопросов», — отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.