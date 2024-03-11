Ключевые изменения в военном рекрутинге — Finance.ua

Ключевые изменения в военном рекрутинге Сегодня 08:30 — Личные финансы

Ключевые изменения в военном рекрутинге

В феврале Силы обороны получили 18 949 откликов от соискателей. Это на 8% меньше, чем в январе. В то же время количество предложений работы выросло на 67% до 2 654 вакансий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

В феврале 449 подразделений имели хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, что на 57% больше показателей января.

Читайте также Сколько украинцев откликнулись на рекрутинг в ВСУ: кого не хватает

Больше всего вакансий от сил обороны в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство».

Из-за активного увеличения вакансий и органического спада по количеству откликов ощутимо снизился средний показатель конкуренции — практически вдвое. В то же время за некоторые вакансии конкуренция выросла. Это предложения работы в категориях «Юриспруденция», «Маркетинг, реклама, PR», «СМИ, издательство, полиграфия».

Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в феврале, 44% женщин и 56% мужчин.

Напомним, части украинских военных могут повысить зарплату. Их оклад планируется увеличить до 200 тысяч гривен. Повышение зарплаты будет касаться только тех, кто на нуле более двух лет. Но это еще не окончательное решение.

Справка Finance.ua:

еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайн платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости;

во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга украинской армии. Следующими городами станут Запорожье, Днепр, Одесса, Киев, Полтава.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.