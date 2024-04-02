Ключевые элементы компенсаций. Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и фонду — Finance.ua

Ключевые элементы компенсаций. Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и фонду Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и компенсационного фонда как ключевых элементов запланированного механизма компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

«Мы все вместе создали настоящую сеть подотчетности. Мы очень ценим лидерство Нидерландов в продвижении идеи создания Специального трибунала по поводу преступлений российской агрессии», — заявил он.

Зеленский заявил, что благодарен всем странам и руководителям государств, международным организациям, общественным лидерам, представителям юридического сообщества, поддерживающим глобальную работу по расследованию российских военных преступлений и привлечению виновных к ответственности, привлечению к ответственности всех виновных — от политического и военного руководства. россии до рядовых исполнителей.

«Я уверен, что деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест путина и работает над восстановлением полной справедливости по отношению ко всем, кто пострадал от этой войны — и взрослых, и детей, — важна для всего мира», — заявил он.

Президент сообщил, что Украина создает очень конкретные систематические инструменты для компенсации ущерба, причиненного этой войной.

«Вместе со многими странами и лидерами мы сотрудничаем по конфискации российских активов и прибыли от них. Все это должно работать на людей, которых путин пытался уничтожить этой войной. Аналогичным образом начинает работать и Реестр убытков, и крайне важно, чтобы уже в этом году была создана комиссия по претензиям и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма компенсации», — заявил он.

Зеленский призвал Запад не отступать от общей линии — линии справедливости.

«И прошу вас не снижать темпов. Мы должны сделать все возможное для укрепления справедливости, чтобы справедливость обеспечивала реальную силу нашей общей безопасности — безопасности от агрессии и террора. Пусть настоящий мир восстанавливается быстрее. И пусть каждый разрушающий мир действительно боится предстать перед судом в Гааге», — подчеркнул он.

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