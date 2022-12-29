Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве — Finance.ua

Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве Сегодня 09:36 — Энергетика

В Киеве могут возникнуть перебои с электроэнергией из-за очередной массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кличко призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

Напомним, сегодня утром в Киеве было слышно несколько серий взрывов. Обломки сбитой вражеской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

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