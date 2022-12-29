Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве

Энергетика
90
В Киеве могут возникнуть перебои с электроэнергией из-за очередной массированной атаки российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Кличко призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.
Напомним, сегодня утром в Киеве было слышно несколько серий взрывов. Обломки сбитой вражеской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.