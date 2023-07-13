Клон Parimatch выкачивает деньги украинцев в Кению, — журналист Сегодня 18:40 — Фондовый рынок

Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в сети активно рекламируется его клон BuddyBet, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает вытащить средства, застрявшие на счетах РМ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский.

Журналист, известный своей активной борьбой с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщение с предложением обратить внимание на деятельность BuddyBet. «В случае с практически клоном Parimatch все работает. Сайт https://buddy1.bet/ активный, а счет без проблем пополняется», — утверждает Плинский.

Журналист говорит, что для эксперимента зашел на сайт, зарегистрировался и через карту monobank легко пополнил счет на 150 грн. В квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби.

Поинтересовавшись в банке, куда и за что ушли деньги, выяснилось, что их провели по коду 8299 «Услуги по уходу за ребенком».

«Чистой воды преступный „мискодинг“ (изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары. — Ред.)», — констатирует Плинский.

В своем сообщении журналист затегал monobank, Национальный банк Украины и MasterCard и попросил объяснить, почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа BuddyBet у нас работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины за границу. Однако ни одно из учреждений пока не комментирует ситуацию. На историю с BuddyBet также должны отреагировать вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит Иван Рудой. На каких основаниях (если таковые вообще есть) работает клон Parimatch и получили ли они лицензию на свою деятельность? И если BuddyBet — это тот же Parimatch, только перекрашенный, то может ли вообще получать лицензию находящаяся под санкциями компания?

Напомним, Parimatch (ООО «Париматч») — бренд международной холдинговой компании Parimatch, которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представитель бренда в Украине — компания Parimatch Ukraine. В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половину штата (1100 работников) из украинских офисов.

Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами российской федерации, а в холдинг компании входили юридические лица из рф, которые осуществляли хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно, средства, поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера, спонсировали страну-агрессора.

УНІАН По материалам:

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