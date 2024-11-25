Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам — Finance.ua

Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам Сегодня 11:33

Страны-участницы Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, эту сумму называют крайне недостаточной.

Об этом пишет CNN

Детали: В публикации отмечается, что во время саммита COP29 в Баку, Азербайджан, в субботу богатые страны обязались предоставлять бедным странам 300 миллиардов долларов ежегодно до 2035 года, чтобы помочь им справиться со все более катастрофическими последствиями климатического кризиса — цифра, которую многие развивающиеся страны критиковали как крайне недостаточную.

Соглашение было достигнуто после более чем двух недель сложных переговоров и споров.

CNN пишет, что возникали опасения, что переговоры сорвутся, поскольку группы, представлявшие уязвимые малые островные государства и менее развитые страны, покинули переговоры в субботу.

Но в 2:40 ночи по местному времени в воскресенье, более чем через 30 часов после дедлайна, соглашение было достигнуто между почти 200 странами.

300 миллиардов долларов пойдут уязвимым, бедным странам, чтобы помочь им справиться со все более разрушительными экстремальными погодными условиями и перевести свою экономику на экологически чистую энергию.

Обещанная сумма, однако, не дотягивает до 1,3 триллиона долларов, которые, по оценкам экономистов, необходимы для того, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом, и это вызвало бешеную реакцию многих развивающихся стран.

Саммит COP29 большое внимание уделил финансам — жизненно важному климатическому вопросу, но одному из самых острых в политическом плане.

Богатые страны, которые в подавляющем большинстве несут ответственность за историческое изменение климата, договорились в 2009 году предоставлять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год до 2020 года. Это обязательство, которое уже считалось крайне недостаточным, было исполнено только в 2022 году, на два года позже установленного срока.

Задача в Баку заключалась в том, чтобы достигнуть новой цифры.

Економічна Правда По материалам:

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