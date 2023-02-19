Климатический бонус в Австрии: что это такое и кто может получить €500 — Finance.ua

Климатический бонус в Австрии: что это такое и кто может получить €500 Сегодня 11:32 — Личные финансы

Климатический бонус в Австрии: что это такое и кто может получить €500

Климатический бонус ( Klimabonus ) — это специальная выплата, которую получают все жители Австрии. Деньги на выплату бонуса поступают с доходов от цены на CO2, введенной в октябре 2022 года.

Украинцы могут претендовать на климатический бонус в 2022 году. Соответствующую выплату могут получить все люди, имеющие основное место жительства в Австрии не менее шести месяцев в 2022 году. Это не зависит от возраста и гражданства.

Климатический бонус был выплачен большинству людей, проживающих в Австрии в период с августа по октябрь 2022 года. В феврале 2023 года будет еще одна волна выплат. Это не новый климатический бонус на 2023 год, климатический бонус получат люди, которые перенесли основное место жительства в Австрию только в первой половине 2022 года или даже родились в первой половине 2022 года.

Klimabonus перечисляется непосредственно на счет или отправляется по почте.

Какую сумму можно получить

Выплата составляет €500 или €250.

Все взрослые получат 500 евро. Несовершеннолетние получают половину.

Однако с 2023 года размер выплаты Климабонуса будет зависеть от региона вашего основного проживания.



Варианты получения выплаты

Автоматически. Klimabonus поступит прямо на ваш счет. Если вы регулярно получаете деньги от государства, вам ничего не нужно делать. Климабонус будет перечислен автоматически. Это касается, например, пенсионеров, получателей пособия на детей и получающих специальные надбавки. В частности, все, чей номер текущего счета сохранен на сайте FinanzOnline, также получат свой бонус автоматически. Зарегистрироваться на платформе FinanzOnline и создать учетную запись для входа можно Klimabonus поступит прямо на ваш счет. Если вы регулярно получаете деньги от государства, вам ничего не нужно делать. Климабонус будет перечислен автоматически. Это касается, например, пенсионеров, получателей пособия на детей и получающих специальные надбавки. В частности, все, чей номер текущего счета сохранен на сайте FinanzOnline, также получат свой бонус автоматически. Зарегистрироваться на платформе FinanzOnline и создать учетную запись для входа можно по ссылке

Затем нужно будет ввести свой банковский счет в свой налоговый счет.

По почте. Существует также и другой вариант получения Klimabonus, если у вас нет аккаунта на сайте FinanzOnline. В таком случае выплата поступает по почте в письме RSa.

Каждый, у кого нет текущих банковских реквизитов, получит письмо RSa из Klimabonus. Письмо RSa — это письмо персональное. Его можно вручить только лично получателю.

Читайте также Финансовая помощь украинцам в Австрии

Если почтальон не застанет вас дома, вы можете забрать письмо в почтовом отделении, предъявив удостоверение личности.

Если вы ожидаете ваучера, но обычно не бываете дома, есть способ утвердить доверенное лицо, чтобы любой совершеннолетний человек в вашей семье мог получить Klimabonus от вашего имени. Что для этого нужно?

1. Заполните форму Klimabonus Proxy . Не забудьте указать данные удостоверения личности и подпись.

2. Храните прокси-форму в безопасном месте. Когда поставщик приезжает из Klimabonus, доверенному лицу нужно просто показать подписанную форму доверенности и соответствующий идентификатор, чтобы получить Klimabonus от вашего имени.

Если на момент звонка курьера нет дома, Klimabonus будет надежно доставлен в ближайшее почтовое отделение, и вам сообщат, где его можно забрать.

Ваучеры можно использовать в любом месте, от супермаркета и магазина до тысяч магазинов или обменять на наличные деньги в банке-партнере.

Подробнее о выплатах и ответах на популярные вопросы можно узнать здесь.

Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.