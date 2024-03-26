Кличко назвал дату окончания отопительного сезона в Киеве — Finance.ua

Кличко назвал дату окончания отопительного сезона в Киеве Сегодня 12:31 — Казна и Политика

Кличко назвал дату окончания отопительного сезона в Киеве

Отопительный сезон в столице планируют завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

Об этом заявил глава города Виталий Кличко.

«Уже с этого четверга город начнет процесс отключения зданий от отопления», — сообщил Кличко.

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Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Потому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим нужно несколько дней.

«Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города — сэкономить на уплате за отопление», — добавил мэр столицы.

По его словам, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также заведениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

«Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения», — подытожил Кличко.

Справка Finance.ua:

глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев 19 марта заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха;

председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что в тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут приниматься отдельно;



учитывая погодные условия, местные власти приняли решение о завершении отопительного сезона в Херсоне.



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