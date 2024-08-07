Китайский застройщик стремится взыскать 6 миллиардов долларов с руководителей и других лиц — Finance.ua
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Китайский застройщик стремится взыскать 6 миллиардов долларов с руководителей и других лиц

Фондовый рынок
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В марте ликвидаторы начали судебный процесс в Гонконге по взысканию дивидендов и вознаграждения на общую сумму около 6 миллиардов долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Китайский застройщик China Evergrande стремится возместить 6 миллиардов долларов от основателя и других лиц на фоне ликвидации бывшего гиганта недвижимости.
Отмечается, что стремятся вернуть деньги у семи человек, включая основателя Хуэй Ка Яня, его бывшую жену, бывшего исполнительного директора и бывшего финансового директора.
Evergrande сообщила, что ликвидаторы начали судебное разбирательство в Гонконге в марте относительно взыскания дивидендов и вознаграждения на общую сумму около 6 миллиардов долларов, выплаченных компанией на основе предположительно искаженной финансовой отчетности за 2017−2020 годы.
По материалам:
Економічна Правда
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