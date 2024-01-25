Китайский технологический гигант заменил курьеров-людей гигантскими дронами — Finance.ua

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Китайский технологический гигант заменил курьеров-людей гигантскими дронами

Технологии&Авто
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Китайский технологический гигант заменил курьеров-людей гигантскими дронами
Китайский технологический гигант заменил курьеров-людей гигантскими дронами
Мировой лидер по производству БПЛА, китайская компания DJI, представила свой первый беспилотник-курьер для доставки посылок FlyCart 30.
БПЛА имеет 8 двигателей, расположенных попарно (вверху и внизу) на четырех стойках. FlyCart 30 способен перевозить до 30 кг полезного груза на дальность до 15 км на скорости 70 км/ч. Если снять одну батарею, грузоподъемность вырастет до 40 кг — дальность полета при этом сократится вдвое.
FlyCart 30 доставляет груз двумя способами. Первый — совершив посадку, когда груз находится в 70-литровом грузовом отсеке. И второй — из положения зависания, когда груз крепится на тросе, соединенном с механической лебедкой под днищем беспилотника.
Беспилотник управляется оператором на расстоянии до 20 км. В этом помогают датчики GPS и HD-камеры, установленные на стабилизированном подвесе. Он может самостоятельно обходить препятствия, используя радар с фазированной антенной решеткой и системы бинокулярного видения. При отказе двигателей срабатывает аварийный парашют. Источник самонагревающегося питания квадрокоптера позволяет летать ему в диапазоне температур от -20°C до +45°C.
Важным бонусом для пользователей является возможность передавать управление дроном от оператора в пункте отправки оператору в пункте доставки. В DJI сообщили, что цена FlyCart 30 составит около $42 000 за комплект, включающий БПЛА, зарядное устройство и 6 батарей.
По материалам:
noworries
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