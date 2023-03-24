Китайский Geely запускает новый автомобильный бренд Cao Cao — Finance.ua

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Китайский Geely запускает новый автомобильный бренд Cao Cao

Технологии&Авто
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Китайский Geely запускает новый автомобильный бренд Cao Cao
Китайский Geely запускает новый автомобильный бренд Cao Cao
29 марта китайский холдинг Geely выпустит автомобиль под новым брендом Cao Cao Auto. Он будет называться Cao Cao 60 и будет использоваться для коммерческих поездок. Так что, скорее всего, это будет специальная модель для такси.
Geely уже руководит своим подразделением по заказу поездок под брендом Cao Cao Mobility и конкурирует с Didi (китайская альтернатива Uber). Будет ли Cao Cao Auto работать под управлением Cao Cao Mobility или независимо, остается непонятным.
Китайский Geely запускает новый автомобильный бренд Cao Cao
Скорее всего новый автомобильный бренд Geely сосредоточится на производстве специализированных транспортных средств. Ранее Cao Cao Mobility использовала электромобили от Ruilan Auto и бренд Geely Geometry. В основном это был седан Geometry A с запасом хода 600 км и MPV Ruilan Maple 80V (от Ruilan Auto), поддерживающий замену аккумулятора. Сделка между Ruilan и Cao Cao была подписана в апреле 2022 года.
Ruilan Auto — совместное предприятие Lifan и Geely. Это автопроизводитель, который сейчас производит электромобили со сменными батареями.
В сентябре прошлого года Sohu сообщила, что Cao Cao Mobility и подразделение автономного вождения Geely начали сотрудничество над проектом роботакси для создания платформы для самостоятельного управления.
В Geely говорят, что Cao Cao Mobility — это первая в Китае новая энергетическая платформа (EV+PHEV), ориентированная на заказ поездок. Они также предлагают прокат автомобилей и услуги консьержа и работают более чем в 62 городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
В Geely Holding входят десятки брендов, среди которых Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk&Co и многие другие. Месяц назад Geely анонсировала еще одну серию под названием Galaxy, которая выпустит семь новых моделей в течение следующих двух лет.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
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