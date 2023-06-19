Китайский банк перекрыл россии платежи в ЕС и США: каковы последствия — Finance.ua

Китайский банк перекрыл россии платежи в ЕС и США: каковы последствия Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Китайский Bank of China с 13 июня прекратил принимать валютные платежи из россии в пользу получателей в странах Евросоюза, а также в Швейцарии, Великобритании и США, сообщают российские СМИ

Отмечается, что сообщения от российской дочерней структуры Bank of China получили, в частности, российские «Юникредит Банк», «Модульбанк» и «Финам». При этом через корреспондентские счета Bank of China прекращены переводы не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконгских долларах.

При этом в россии стандартно обвинили во всем Запад.

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются оказать санкционное давление из-за перекрытия альтернативных каналов в виде юаня», — отметил один из банкиров.

Отмечается, что переводы юаней странам Запада через китайский банк могли использоваться российскими компаниями для расчетов по внешнеэкономическим операциям при отсутствии других законных способов.

Юань в россии

Западные санкции заставили кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, отказавшихся присоединиться к ограничениям. В частности, в начале 2023 года Минфин рф перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара.

В феврале юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов.

В то же время эксперты отмечали, что у россии появились трудности в торговле с Китаем — российским компаниям нечем оплачивать китайские товары, потому что у россии нет эквивалентного количества юаней.

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УНІАН По материалам:

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