Китайский банк перекрыл россии платежи в ЕС и США: каковы последствия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайский банк перекрыл россии платежи в ЕС и США: каковы последствия

Фондовый рынок
70
Китайский Bank of China с 13 июня прекратил принимать валютные платежи из россии в пользу получателей в странах Евросоюза, а также в Швейцарии, Великобритании и США, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что сообщения от российской дочерней структуры Bank of China получили, в частности, российские «Юникредит Банк», «Модульбанк» и «Финам». При этом через корреспондентские счета Bank of China прекращены переводы не только в юанях, но также в долларах США, евро и гонконгских долларах.
При этом в россии стандартно обвинили во всем Запад.
«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются оказать санкционное давление из-за перекрытия альтернативных каналов в виде юаня», — отметил один из банкиров.
Отмечается, что переводы юаней странам Запада через китайский банк могли использоваться российскими компаниями для расчетов по внешнеэкономическим операциям при отсутствии других законных способов.

Юань в россии

Западные санкции заставили кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, отказавшихся присоединиться к ограничениям. В частности, в начале 2023 года Минфин рф перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара.
В феврале юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов.
В то же время эксперты отмечали, что у россии появились трудности в торговле с Китаем — российским компаниям нечем оплачивать китайские товары, потому что у россии нет эквивалентного количества юаней.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.