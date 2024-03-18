Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей — Finance.ua

Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей Сегодня 22:19

Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей

Китайский производитель электромобилей Xpeng объявил о планах запуска более дешевого бренда, который войдет в высококонкурентный сегмент на фоне интенсивной ценовой конкуренции в области электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Модели бренда, которые будут запущены в течение следующего месяца, будут стоить от 14−21 тыс. долл.

Это по сравнению с диапазоном 15−23 тыс. долл., в котором обычно оценивают свои автомобили производители электромобилей премиум-класса.

Конкуренция на китайском рынке электромобилей усилилась, поскольку компании соревнуются за снижение цен, а лидер рынка BYD возглавил еще один раунд снижения цен.

Компания Xpeng заявила, что будет последовательно представлять модели под брендом, который она не назвала, каждая из которых будет иметь разные уровни интеллектуальных возможностей вождения. Новый бренд посвящен созданию «первого автомобиля с поддержкой искусственного интеллекта для молодежи», говорится в сообщении.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи электромобилей в Китае замедлились до 18,2% за первые два месяца с 20,8% за весь 2023 год.

Економічна Правда По материалам:

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