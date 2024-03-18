Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей

10
Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей
Китайский автопроизводитель Xpeng запустит более дешевый бренд электромобилей
Китайский производитель электромобилей Xpeng объявил о планах запуска более дешевого бренда, который войдет в высококонкурентный сегмент на фоне интенсивной ценовой конкуренции в области электромобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Модели бренда, которые будут запущены в течение следующего месяца, будут стоить от 14−21 тыс. долл.
Это по сравнению с диапазоном 15−23 тыс. долл., в котором обычно оценивают свои автомобили производители электромобилей премиум-класса.
Конкуренция на китайском рынке электромобилей усилилась, поскольку компании соревнуются за снижение цен, а лидер рынка BYD возглавил еще один раунд снижения цен.
Компания Xpeng заявила, что будет последовательно представлять модели под брендом, который она не назвала, каждая из которых будет иметь разные уровни интеллектуальных возможностей вождения. Новый бренд посвящен созданию «первого автомобиля с поддержкой искусственного интеллекта для молодежи», говорится в сообщении.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи электромобилей в Китае замедлились до 18,2% за первые два месяца с 20,8% за весь 2023 год.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.