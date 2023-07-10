Китайские партнеры рф в 2023 году выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

В 2023 году государственные компании «Укргаздобыча» и «Оператор ГТС Украины» заплатили через фирму-посредника более 2,6 млрд гривен китайским производителям, являющимся партнерами государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу федеральной таможенной службы рф и платформу Prozorro.

Так, по данным Prozorro, фирма Vorex LLC (США), поставляющая в Украину трубную продукцию китайских производителей TPC и Hengyang Valin Steel Tube, с начала 2023 выиграла 9 тендеров государственных компаний «Укргаздобыча» и «Оператор ГТС Украины».

По данным базы федеральной таможенной службы рф, TPC и Hengyang Valin Steel Tube после начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину осуществили в 2022 году 26 поставок трубной продукции в россию. Основными получателями являлись ООО «Торговый дом Северснаб», Виксунский металлургический завод и ООО «Энергогазсервис». Все эти фирмы являются поставщиками РАО «Газпром», Лукойла, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.

Тендерные процедуры «Укргаздобычи» и «Оператора ГТС Украины» предусматривают предоставление гарантийного письма победителем тендера об отсутствии связей с государством-агрессором. Но когда в тендере участвует фирма-посредник, непосредственный производитель на причастность к поставкам в россию не проверяется.

Напомним, ранее сообщалось, что Vorex LLC на тендере «Оператора ГТС Украины» в качестве подтверждения опыта поставок трубной продукции предоставила данные контракта с поставщиком российского «Газпрома».

В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для «Укргаздобычи» российские предохранительные клапаны.

РБК По материалам:

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