Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором

Технологии&Авто
0
Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором
Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором
Китайская компания NetDragon Websoft, разрабатывающая онлайн игры и мобильные приложения, назначила робота-женщину своим генеральным директором.
Об этом сообщает Metro.
Отмечается, что Тан Ю — виртуальный гуманоидный робот с искусственным интеллектом, назначенный генеральным директором основной дочерней компании NetDragon Websoft.
Аппарат стал первым в мире роботом на руководящей должности.
Робот будет, в частности, отвечать за наблюдение за операциями в компании. Также ожидается, что Тан Ю обеспечит справедливое и эффективное рабочее место для всех работников.
«Мы верим, что искусственный интеллект — это будущее корпоративного управления, и наше предназначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наш будущий стратегический рост», — сказал руководитель компании Децзян Лю.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.