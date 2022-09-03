Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором — Finance.ua

Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Китайская компания первая в мире назначила робота своим гендиректором

Китайская компания NetDragon Websoft, разрабатывающая онлайн игры и мобильные приложения, назначила робота-женщину своим генеральным директором.

Об этом сообщает Metro

Отмечается, что Тан Ю — виртуальный гуманоидный робот с искусственным интеллектом, назначенный генеральным директором основной дочерней компании NetDragon Websoft.

Аппарат стал первым в мире роботом на руководящей должности.

Робот будет, в частности, отвечать за наблюдение за операциями в компании. Также ожидается, что Тан Ю обеспечит справедливое и эффективное рабочее место для всех работников.

«Мы верим, что искусственный интеллект — это будущее корпоративного управления, и наше предназначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наш будущий стратегический рост», — сказал руководитель компании Децзян Лю.

Укрінформ По материалам:

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