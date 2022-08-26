Китайская Chery отказалась от идеи выпуска авто на площадке российского УАЗа — СМИ — Finance.ua
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Китайская Chery отказалась от идеи выпуска авто на площадке российского УАЗа — СМИ

Фондовый рынок
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Китайский автоконцерн Chery передумал выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода (УАЗ) в рф из-за санкций.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Отмечается, что Chery имеет проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ). В июне УАЗ попал в список санкций ЕС.
По словам одного из собеседников газеты, Chery может рассмотреть локализацию на другой площадке «Соллерс авто».
Другой собеседник сказал, что Chery рассматривает разные варианты, в том числе и без участия «Соллерса». По его словам, китайский концерн может занять площадку одного из западных автопроизводителей в случае ухода. О каком производителе идет речь, неизвестно.
Как отметил источник газеты, локальная продукция Chery на российском рынке, вероятнее всего, будет представлена ​​не под основным брендом. Китайский концерн также имеет суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние два пока не продаются в России.
В июле доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 24% — марка Chery пользовалась наибольшей популярностью у россиян (было куплено 2577 таких машин).
По словам участников рынка, из-за сокращения поставок европейских брендов китайские производители остались почти вне конкуренции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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