Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото)

Технологии&Авто
26
Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото)
Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото), Фото: Dongfeng
Опубликованы официальные фото Voyah Zhiyin. Доступный семейный электрокроссовер от концерна Dongfeng выйдет на рынок в третьем квартале нынешнего рынка и обойдется в 200 тыс. юаней ($27 500).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Voyah Zhiyin отличается сдержанным обтекаемым дизайном с тонкой диодной оптикой и выдвижными дверными ручками. У него изогнутая оконная линия, а заднее стекло прикрыто спойлером. Это самая компактная модель в линейке Voyah.
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng

Размеры Voyah Zhiyin 2024:

  • длина — 4725 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1653 мм;
  • колесная база — 2900 мм.
Салон Voyah Zhiyin не показали, однако известно, что электрокроссовер получит узкую цифровую приборную панель и большой тачскрин мультимедиа.
Фото: Dongfeng
Фото: Dongfeng
Китайский электромобиль Dongfeng Voyah Zhiyin будет предложен в заднеприводных версиях на 288 и 308 л. с., а также в 430-сильном полноприводном варианте. Максимальная скорость ограничена на 204 км/ч.
На выбор будут доступны батареи емкостью 77 и 109 кВт∙ч: запас хода составит от 570 до 901 км. 800-вольтная архитектура позволит прибавить 450 км пробега всего за 10 минут.
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.