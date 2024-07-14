Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото) — Finance.ua

Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Китайцы создали недорогой электрокроссовер с запасом хода 900 км (фото), Фото: Dongfeng

Опубликованы официальные фото Voyah Zhiyin. Доступный семейный электрокроссовер от концерна Dongfeng выйдет на рынок в третьем квартале нынешнего рынка и обойдется в 200 тыс. юаней ($27 500).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Voyah Zhiyin отличается сдержанным обтекаемым дизайном с тонкой диодной оптикой и выдвижными дверными ручками. У него изогнутая оконная линия, а заднее стекло прикрыто спойлером. Это самая компактная модель в линейке Voyah.

Фото: Dongfeng

Размеры Voyah Zhiyin 2024:

длина — 4725 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1653 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон Voyah Zhiyin не показали, однако известно, что электрокроссовер получит узкую цифровую приборную панель и большой тачскрин мультимедиа.

Фото: Dongfeng

Китайский электромобиль Dongfeng Voyah Zhiyin будет предложен в заднеприводных версиях на 288 и 308 л. с., а также в 430-сильном полноприводном варианте. Максимальная скорость ограничена на 204 км/ч.

На выбор будут доступны батареи емкостью 77 и 109 кВт∙ч: запас хода составит от 570 до 901 км. 800-вольтная архитектура позволит прибавить 450 км пробега всего за 10 минут.

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Фокус По материалам:

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