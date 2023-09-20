Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan — Finance.ua

Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan

Китай дополнил свою недавнюю серию запусков разведывательных спутников рано в воскресенье, отправив на орбиту три новых космических корабля Yaogan-39. Ракета Long March 2D стартовала в 12:13 по восточному времени (04:13 UTC) 17 сентября, поднявшись в пасмурное небо над центром запуска спутников Сечан на юго-западе Китая.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) подтвердила успешный запуск примерно через полчаса после старта, обнаружив, что полезным грузом является спутник Yaogan-39. Однако, как и первый запуск серии Yaogan-39 31 августа, миссия имела три спутника.

Четыре объекта с момента запуска отслеживались на примерно круговых орбитах высотой 495 км с углом наклона 35 градусов. Этот запуск был 30-м за год для CASC, знаменуя половину планов государственного космического подрядчика запустить более 200 космических аппаратов во время более 60 запусков. То, что этот запуск стал 43-й орбитальной миссией Китая за 2023 год, также подчеркивает растущую роль коммерческого сектора развивающейся страны.

Запуск в воскресенье также состоялся после запуска спутников Yaogan 26 июля (Yaogan-36 Group 05), 31 августа (Yaogan-39(01)), 6 сентября (Yaogan-33(03)) и 10 сентября (Yaogan-40(01)).

Portaltele По материалам:

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