Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan — Finance.ua
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Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan

Технологии&Авто
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Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan
Китай запустил новую партию разведывательных спутников Yaogan
Китай дополнил свою недавнюю серию запусков разведывательных спутников рано в воскресенье, отправив на орбиту три новых космических корабля Yaogan-39. Ракета Long March 2D стартовала в 12:13 по восточному времени (04:13 UTC) 17 сентября, поднявшись в пасмурное небо над центром запуска спутников Сечан на юго-западе Китая.
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) подтвердила успешный запуск примерно через полчаса после старта, обнаружив, что полезным грузом является спутник Yaogan-39. Однако, как и первый запуск серии Yaogan-39 31 августа, миссия имела три спутника.
Четыре объекта с момента запуска отслеживались на примерно круговых орбитах высотой 495 км с углом наклона 35 градусов. Этот запуск был 30-м за год для CASC, знаменуя половину планов государственного космического подрядчика запустить более 200 космических аппаратов во время более 60 запусков. То, что этот запуск стал 43-й орбитальной миссией Китая за 2023 год, также подчеркивает растущую роль коммерческого сектора развивающейся страны.
Запуск в воскресенье также состоялся после запуска спутников Yaogan 26 июля (Yaogan-36 Group 05), 31 августа (Yaogan-39(01)), 6 сентября (Yaogan-33(03)) и 10 сентября (Yaogan-40(01)).
По материалам:
Portaltele
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