Китай запускает тестирование национальной криптовалюты для более 360 миллионов граждан — Finance.ua
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Китай запускает тестирование национальной криптовалюты для более 360 миллионов граждан

Финтех и Карты
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Китай запускает тестирование национальной криптовалюты для более 360 миллионов граждан
Китай запускает тестирование национальной криптовалюты для более 360 миллионов граждан
Заместитель руководителя Национального Банка Китая Фань Ифей заявил о планах страны по расширению пилотных испытаний национальной цифровой валюты (CBDC) e-CNY в четырех провинциях: Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань.
По его словам, ЦБ КНР собирается продолжать исследование в этом направлении, и сейчас организация удовлетворена результатами проделанной работы. Криптовалюта e-CNY станет доступна более чем 360 миллионам граждан Китая.
Криптовалютный эксперимент стал самым масштабным из всех действий, которые когда-либо предпринимали китайские власти по рынку цифровых активов. Несмотря на это, в стране еще есть 13 провинций и регионов, которые не приступили к тестированию цифрового юаня — включая Синьцзян, Тибет и Внутреннюю Монголию. Большинство этих провинций имеют не столь развитую экономику и инфраструктуру, как ареалы мегаполисов.
Анализируя первое тестирование CBDC, которое состоялось еще в апреле 2020 года, Центральный банк Китая выразил желание полностью заменить наличные деньги цифровым юанем в ближайшем будущем. По состоянию на январь 2022 года, 261 миллион китайских граждан создали цифровые кошельки для e-CNY и совершили транзакции на сумму свыше $13 миллиардов — данные собирались с момента запуска пилотной программы.
Отметим, что Китай разрешил использовать CBDC иностранным спортсменам во время прошедших в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года. Кроме того, в августе граждане получили возможность расплачиваться e-CNY на некоторых маршрутах общественного транспорта. Добавим, что чиновники Китая пока не стали открыто заявлять о том, что CBDC станет доступным всем жителям страны.

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По материалам:
noworries
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