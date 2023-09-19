Китай зафиксировал наибольший отток средств с 2015 года — Bloomberg — Finance.ua
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Китай зафиксировал наибольший отток средств с 2015 года — Bloomberg

Фондовый рынок
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Китай зафиксировал наибольший отток средств с 2015 года — Bloomberg
Китай зафиксировал наибольший отток средств с 2015 года — Bloomberg
Глобальные компании ищут альтернативы Китаю, что стало причиной оттока $49 млрд по счету операций с капиталом в прошлом месяце, что является наибольшим показателем с декабря 2015 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Этот отток, вызванный ускоренным ростом второй по величине экономики мира и увеличением разрыва в процентных ставках с США, помог обвалить юань до 16-летнего минимума. Риск состоит в том, что слабость валюты еще больше снизит привлекательность рынка и приведет к ускорению оттока капитала, что может дестабилизировать финансовые рынки, говорят аналитики.
Согласно данным Государственного управления валютного контроля, из $49 млрд оттока со счета операций с капиталом и финансовых операций в прошлом месяце, $29 млрд пришлись на инвестиции в ценные бумаги. Хотя притоки увеличились, еще большая сумма была выведена, что привело к дальнейшему ухудшению сальдо платежного баланса.
Бегство происходит на фоне того, что Пекин рискует не достичь целевого показателя экономического роста на уровне около 5% в год на фоне проблем на рынке недвижимости и резкого падения экспорта. В августе доля иностранных инвесторов в китайских суверенных облигациях упала до четырехлетнего минимума, в то время как они лишились рекордных $12 млрд акций материковой части Китая за этот месяц.
Прямые инвестиции упали до дефицита в $16,8 млрд в августе, что является самым плохим показателем с начала 2016 года. Баланс был отрицательным с середины 2022 года, поскольку ограничения из-за Covid и репрессии против частного сектора отпугивали инвесторов. Неустойчивое восстановление Китая после снятия ограничений из-за Covid и падения потребительского доверия означает, что инвестиции возвращаются медленно.
По материалам:
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