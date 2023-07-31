Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии — Finance.ua

Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии Сегодня 09:15

Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии. И, по словам аналитиков, позиция Китая будет только укрепляться.

Об этом сообщает казахское информагентство Inbusiness . «Основным торговым партнером для Казахстана десятилетиями была россия.

Однако российско-украинская война, санкции и новые геополитические реалии сломали этот баланс. К началу июня этого года доля Китая во внешней торговле Казахстана достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли. Вес россии во внешнеторговых операциях с Казахстаном составил 18,8%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост торговли Казахстана с Китаем начался в прошлом году. Если россия приросла за этот период во внешнеторговых операциях на $1,5 млрд, то КНР — на $6,2 млрд.

А с января по май этого года торговый оборот Казахстана с КНР составил $10,7 млрд. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году объем взаимной торговли составил $8,8 млрд.

«Анализ показывает, что Китай вышел на первое место за счет растущего экспорта. Поднебесная поставляет в Казахстан технику (смартфоны/ноутбуки), одежду и автозапчасти. Почти $11 млрд не предел, ожидается положительная динамика во взаимной торговле благодаря подписанию Соглашения о безвизовом режиме между двумя странами», — отмечает информагентство.

Аналитики подчеркнули, что тенденция будет нарастать из-за модернизации, расширения и строительства пограничной транспортной железнодорожной и наземной инфраструктуры между Казахстаном и Китаем. Объем грузоперевозок между странами уже растет почти на 50% в физическом выражении.

УНІАН По материалам:

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