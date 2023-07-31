Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии — Finance.ua
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Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии

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Китай стал главным торговым партнером Казахстана вместо россии. И, по словам аналитиков, позиция Китая будет только укрепляться.
Об этом сообщает казахское информагентство Inbusiness. «Основным торговым партнером для Казахстана десятилетиями была россия.
Однако российско-украинская война, санкции и новые геополитические реалии сломали этот баланс. К началу июня этого года доля Китая во внешней торговле Казахстана достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли. Вес россии во внешнеторговых операциях с Казахстаном составил 18,8%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рост торговли Казахстана с Китаем начался в прошлом году. Если россия приросла за этот период во внешнеторговых операциях на $1,5 млрд, то КНР — на $6,2 млрд.
А с января по май этого года торговый оборот Казахстана с КНР составил $10,7 млрд. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году объем взаимной торговли составил $8,8 млрд.
«Анализ показывает, что Китай вышел на первое место за счет растущего экспорта. Поднебесная поставляет в Казахстан технику (смартфоны/ноутбуки), одежду и автозапчасти. Почти $11 млрд не предел, ожидается положительная динамика во взаимной торговле благодаря подписанию Соглашения о безвизовом режиме между двумя странами», — отмечает информагентство.
Аналитики подчеркнули, что тенденция будет нарастать из-за модернизации, расширения и строительства пограничной транспортной железнодорожной и наземной инфраструктуры между Казахстаном и Китаем. Объем грузоперевозок между странами уже растет почти на 50% в физическом выражении.
По материалам:
УНІАН
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